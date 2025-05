Teltower KI-Experte gründet Unternehmen

Am 8. Mai hat der Informatiker Dr. Sebastian Wieczorek sein Unternehmen für KI-Technologie in Teltow angemeldet. Als Experte für Künstliche Intelligenz leitete er in den vergangenen Jahren die Abteilung für KI-Plattformtechnologie bei SAP. Neben dem Bundestag beriet er auch die EU-Kommission und war als Gutachter für Forschungsprojekte der EU und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung tätig.

Dr. Sebastian Wieczorek lebt in Teltow und ist überzeugt, dass dieser Standort die besten Voraussetzungen für sein neu gegründetes Unternehmen „Mantix“ bietet. Mit seinen Produkten will er insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen den Einstieg in die Nutzung von KI-Systemen so einfach und unkompliziert wie möglich machen. „Wir bieten ein Chat-System für Webseiten von kleinen und mittelständischen Unternehmen an, das in 10 bis 15 Minuten installiert werden kann. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Assistenzsystem kann dann Fragen zum Unternehmen beantworten. Das Produkt ist erweiterbar, z.B. für das Ausfüllen von Formularen oder zur Kontaktaufnahme mit dem Unternehmen. Das Produkt basiert auf großen KI-Modellen, die Fragen in verschiedenen Sprachen beantworten können.“

Unterstützung bei der Gründung erhielt Dr. Wieczorek vom Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark (TGZ). „Teltow hat durch seine gute Infrastruktur einen hervorragenden Zugang zu Berlin und Brandenburg und damit zu qualifizierten Arbeitskräften. Außerdem gibt es in der Region sehr viele Unternehmen für unser Produkt. Unser Firmensitz in Teltow wird ein Ort der Begegnung und des Austauschs sein, auch wenn sicherlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten werden.“

Foto: Redaktion