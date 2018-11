Auf den Spuren von Bob Marley: Reggae aus Kleinmachnow

Der lebensfrohe Sound aus Jamaika klingt nach Strand, Palmen und Sonne – und bringt zumindest für einen Tag den Sommer zurück nach Kleinmachnow. Die Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark lädt am 10. November zum Reggae-Konzert des Künstlers Jon Moon. Zwölf Jahre lang war er Schüler an der Kreismusikschule. Mittlerweile ist er selbst Lehrer und zeigt am kommenden Samstag in der Reihe "Alumni in concert" sein Können in seiner Musikrichtung. Zusammen mit seiner Band spielt er Songs von seinem Debüt-Album "Trust", das er vor einem Jahr mit seinem eigenen Label Yutman Records veröffentlicht hat. Das Konzert beginnt um 20:00 Uhr im neuen Studio 010 im Erdgeschoss der Kreismusikschule. Der Eintritt beträgt 8 Euro, Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.

Text: TSB/ Foto: Kreismusikschule Potsdam-Mittelmark