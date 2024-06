20 Jahre Rathausmarkt – Einladung zum Jubiläumsfest

Der Rathausmarkt in Kleinmachnow feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde er am 1. April 2004. Das Jubiläumsfest findet am Samstag, den 29. Juni, von 14:00 bis 24:00 Uhr sowie am Sonntag, den 30. Juni, von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr natürlich auf dem Rathausmarkt statt. Es verspricht zwei Tage voller Musik, kulinarischer Genüsse und Unterhaltung für die ganze Familie.

Am Samstag, den 29. Juni, wird das Fest mit einer ausgelassenen Sommer-Sonne-Strandparty eröffnet. Die Besucher erwartet eine einladende Strandatmosphäre mit echten Palmen, tropischer Dekoration und Liegestühlen auf Strandsand. Eine bunte Modenschau präsentiert das Angebot der 14 Geschäfte am Rathausmarkt mit einer Vielzahl von Modellen und Accessoires. Auf einer Leinwand werden die EM-Fußballspiele übertragen, während DJ Tommy für die musikalische Untermalung und Tanzstimmung sorgt. Ein abschließendes Feuerwerk rundet den Abend ab.

Zusätzlich erwartet die Besucher eine spannende Präsentation, die die Entwicklung des Rathausmarktes über die letzten 20 Jahre zeigt. Ein besonderes Highlight ist der Eventkuchen, von dem jeder Besucher – solange der Vorrat reicht – ein kostenloses Stück erhält. Um 16:00 Uhr findet der feierliche Anschnitt mit dem Bürgermeister und dem Vorsitzenden der Gewerbegemeinschaft, Robert Marschewski statt. Der Kuchen wird von der Kleinmachnower Cake-Artistin Dominique Fraissinet kreiert. Für die kleinen Besucher gibt es an beiden Tagen einen eigenen Stand von BB-Radio mit einem Rundum-Sorglos-Paket.

Begleitet wird das Fest von tollen Bands aus Kleinmachnow, darunter B-Ware, Mr. Songman, JoinUS, Mündlich 6 und Tricky Riddle. Das musikalische Spektrum verspricht eine bunte Auswahl von Coverversionen und Eigenkompositionen aus den verschiedensten Genres wie Rock, Pop, Folk und Country bis hin zu A-cappella-Gesang. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Essensstände mit heimischer und mediterraner Küche sowie eine vielfältige Auswahl an Getränken von verschiedenen Wagen und Ständen.

Am Sonntag, den 30. Juni, lädt der Rathausmarkt dann zu einem gemütlichen Bürgerbrunch ein, begleitet von Live-Musik und Sonntags-Shopping ab 13:00 Uhr. Für die kleinen Besucher gibt es einen Sandbilder-Stand sowie Angebote zum Kinderschminken und Kinder-Tattoos.

Das Fest bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Besucher und eine schöne Gelegenheit, das 20-jährige Bestehen des Rathausmarktes gebührend zu feiern.

Foto: Redaktion