Hilfsaktion in der Vorweihnachtszeit – Teltow unterstützt Khotyn

Die Stadt Teltow unterstützt ihre ukrainische Partnerstadt Khotyn mit einer weiteren Hilfsaktion in der Vorweihnachtszeit: Mithilfe des Landkreises Potsdam-Mittelmark sowie eines Kleinprojektfonds der SKEW in Höhe von 5.000 Euro konnten insgesamt 239 Schulmöbel, darunter 96 Tische und 143 Stühle, zu Spendenzwecken gesammelt werden. Teltower Verwaltungsmitarbeiter wirkten bei der Verladung der rund zwei Tonnen am 27. November tatkräftig mit.

Bereits im vergangenen Sommer organisierte der gemeinnützige Verein „Ukraine Hilfe Ahlen“ einen Hilfsgütertransport nach Teltow, nachdem Teltows westfälische Partnerstadt ihre Einwohner zuvor zu einer großen Spendenaktion aufgerufen hatte. Mithilfe von Fördermitteln konnten insgesamt etwa eine Tonne dringend benötigter Sachspenden gesammelt werden, darunter Musikinstrumente, Kinderspielsachen, Medikamente, Windeln für Erwachsene und Feuchttücher für die Körperhygiene.

Zusammen mit den Schulmöbeln werden die rund 120 Kartons, welche bei der Teltower Feuerwehr zwischengelagert waren, nun auf zwei LKW nach Khotyn überführt und dort entsprechend des Bedarfs vor Ort verteilt.

Khotyn hat bei einer Einwohnerzahl von 20.000 über 7.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen und nach wie vor mit den Folgen des andauernden Krieges zu kämpfen, besonders betroffen ist die Infrastruktur in der Stadt.

Fotos: Stadt Teltow