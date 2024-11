Berliner Hauptbahnhof wird zur Baustelle

Von Mitte Februar bis Mitte April 2025 soll der Berliner Hauptbahnhof halbseitig gesperrt werden. Wie der „Tagespiegel“ berichtet, werden im Hauptbahnhof nur noch vier statt bisher acht Gleise zur Verfügung stehen. Grund für die Sperrung sind sechs zusätzliche Weichen, die nördlich und südlich der Bahnsteige in den Tunnel eingebaut werden.

Reisende müssen sich ab Februar 2025 auf eine Großbaustelle am Berliner Hauptbahnhof einstellen. Laut „Tagesspiegel“ werden ab dem 17. Februar zunächst die Gleise in Richtung Südkreuz für einen Monat gesperrt, ab dem 24. März dann auch die Gegenrichtung. Von den vier Bahnsteigen im Untergeschoss können dann nur noch zwei genutzt werden. Laut Tagesspiegel wird der Nord-Süd-Tunnel an zwei Wochenenden komplett gesperrt: zunächst von Freitag, 21. März (22:00 Uhr) bis Montag, 24. März (04:00 Uhr), dann noch einmal von Freitag, 18. April (22:00 Uhr) bis Dienstagmorgen (22. April), 03:00 Uhr. Dies ist das Osterwochenende.

Nördlich und südlich der Bahnsteige im Tunnel werden sechs zusätzliche Weichen eingebaut. Diese hätten eigentlich schon vor der Inbetriebnahme des Bahnhofs eingebaut werden sollen. Da man den neuen Hauptbahnhof aber rechtzeitig zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 fertigstellen wollte, verzichtete man auf den Einbau der Weichen. Dies wird nun nachgeholt.

Foto: Pixabay.com