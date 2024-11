TKS wird am 1. Advent vom SC Rist Wedel empfangen 

Am 9. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga dürfen die ProB-Ligisten nach zwei Wochen Pause wieder spielen. Darunter auch die TKS 49ers, welche auswärts vom SC Rist Wedel empfangen werden. Neben der großen Bedeutung für beide Mannschaften sich von den Abstiegsrängen zu entfernen, könnte mit einem Sieg gleichzeitig der Anschluss zu den Playoff-Plätzen beibehalten werden. Tip-Off ist am Sonntag, den 1. Dezember, um 17:00 Uhr.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen Essen vor zwei Wochen gehen die TKS 49ers mit neuem Schwung in das Auswärtsspiel gegen den SC Rist Wedel. Mit aktuell drei Siegen und fünf Niederlagen rangieren die 49ers auf Platz 10 der Tabelle. Das Ziel ist klar: der vierte Saisonsieg soll her, um den Anschluss an die Playoffplätze zu wahren. Der Rückstand auf den achten Platz beträgt lediglich einen Sieg, sodass ein Erfolg gegen Wedel von großer Bedeutung wäre. Der Gegner steht momentan auf Rang 12 mit einer Bilanz von zwei Siegen und sechs Niederlagen. Trotz der tabellarischen Ausgangslage darf die Mannschaft von Headcoach Dorian Coppola die Gastgeber keinesfalls unterschätzen. Wedel hat von seinen sechs Niederlagen lediglich zwei mit einem zweistelligen Rückstand hinnehmen müssen. Besonders die Defensive der 49ers wird vor einer großen Herausforderung stehen, denn mit Camron Reece haben die Gäste einen dominanten Center in ihren Reihen, der in der bisherigen Saison beeindruckende Werte auflegt. Der US-Amerikaner erzielt durchschnittlich 16 Punkte und holt 10,7 Rebounds pro Spiel, ein verlässliches Double-Double in 31 Minuten Spielzeit. Neben Reece ist Niklas Krause ein weiterer Leistungsträger. Krause kommt auf durchschnittlich 14,6 Punkte und 3,8 Assists pro Partie und gehört zu den wichtigsten Offensivoptionen von Wedel. Für die 49ers wird es entscheidend sein, an die aggressive Verteidigungsleistung aus dem Miners-Spiel anzuknüpfen. Im Angriff gilt es, den Teambasketball weiter zu perfektionieren. Für Coppola gilt das Spiel als eines der wichtigsten der Saison: “Für uns wird dieses Spiel wegweisend sein. Mit einem Sieg können wir an unsere Playoffhoffnungen glauben. Deswegen müssen wir 40 Minuten lang konzentriert auftreten.”

Die Partie beginnt am 1. Advent um 17 Uhr in der Wedeler Steinberghalle in der Nähe von Hamburg. Einen Livestream bieten die Gastgeber über Sportdeutschland.T an.