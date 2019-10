Einsteigerkurs für Smartphone und Tablet

An der Akademie der 2. Lebenshälfte in Teltow beginnt am 4. November ein sechsteiliger Kurs, bei dem die Teilnehmenden eine Einführung in die Bedienung von Smartphones oder Tablets mit einem Android-Betriebssystem erhalten.

Die Akademie der 2. Lebenshälfte verspricht einen Kurs in entspannter Atmosphäre und unter geduldiger Anleitung. Die wichtigsten Themen sind die Funktionen der Schalter und Benutzeroberfläche des Geräts, die Grundeinstellungen, die Kontaktverwaltung, das Fotografieren, Grundfunktionen des Internets, der Umgang mit Apps und die Datensicherheit.

Der Basiskurs dauert bis zum 21. November und findet montags und donnerstags von 9:30 Uhr bis 12:45 Uhr in der Rheinstraße 17b in Teltow statt. Die Rufnummer für die Anmeldung lautet 03328 47 31 34.

Bild von Csaba Nagy auf Pixabay