Schlimmer Verdacht: Mann tötet Ehefrau in Teltow

Teltow. Auf einem Grundstück in der Chopinstraße hat sich vermutlich ein Familiendrama ereignet. Eine Frau ist tot, der Ehemann verletzt im Krankenhaus. In der Nacht hatten Nachbarn die Polizei alarmiert, nachdem sie Schreie gehört hatten.

Die herbeigerufenen Rettungskräfte fanden das Ehepaar, das in einem Scheidungsverfahren war, schwer verletzt vor. Für die 60-jährige Frau konnte der Notarzt nichts mehr tun, sie verstarb noch am Tatort. Ihr Noch-Ehemann wurde ebenfalls schwer verletzt vorgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Über die Hintergründe der Tat wollte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Schnell kam jedoch der Verdacht auf, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Demnach habe der Mann (57) seine Noch-Ehefrau angegriffen und schwer verletzt. Die Frau habe sich zur Wehr gesetzt und dabei den Angreifer verletzt. Wo sich die beiden Kinder der Familie, 18 und 20 Jahre alt, zum Zeitpunkt der Tat befanden, ist unklar.