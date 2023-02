Kleinmachnow: Benefizabend für Ukraine-Hilfe

Fast ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine leistet die Ukraine-Hilfe TKS Hilfe für Geflüchtete und steht ihnen mit Sprachkursen und Beratungsangeboten zur Seite. Ein Benefizabend soll helfen, die Betroffenen auch künftig zu unterstützen.

Am 24. Februar jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal. Der Krieg geht in sein zweites Jahr, und noch immer leiden die Menschen in der Ukraine unter den Angriffen, zerstörter Infrastruktur, fehlender medizinischer Versorgung, Hunger, Kälte, Perspektivlosigkeit. Auch die Menschen, die aus dem Kriegsgebt flüchten, brauchen Solidarität und Unterstützung.

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Ukraine-Hilfe TKS mit Hilfe der Spender und Unterstützer viel bewegen können: Schon wenige Tage nach Kriegsbeginn hat der Willkommensladen die Ankommenden im Rahmen der Soforthilfe mit dem Nötigsten versorgt. Das Willkommenscafé bietet den Geflüchteten einen Raum für Begegnungen, Austausch und Sprachkurse. In Zusammenarbeit mit vielen Partnern wurden vielfach benötigte Hilfsgüter in die Ukraine geschickt.

In der Hoffnung auf weitere Unterstützung lädt die Ukraine-Hilfe am Freitag, 24. März, um 19:30 Uhr zu einem Benefizabend in die Neuen Kammerspiele ein. Erste Informationen zu Tickets und Programm sind unter info@willkommensladen.de erhältlich. PM

Symbolbild: Pixabay.com