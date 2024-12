Ausbildungsmesse Level Up in Bad Belzig

Am 28. November war die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig der zentrale Treffpunkt für junge Menschen, Eltern und Unternehmen: Die Ausbildungsmesse „Level Up“ ging erfolgreich in ihre fünfte Runde. Mit ca. 60 Ausstellern, informativen Gesprächen und interaktiven Angeboten präsentierte sich die Veranstaltung erneut als bedeutende Plattform für Berufs- und Studienorientierung in der Region.

„Die Messe hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, jungen Menschen praktische Einblicke in ihre beruflichen Möglichkeiten zu geben“, betonte Bürgermeiste Dr. Robert Pulz. „Wir sind stolz darauf, in Bad Belzig einen Raum für Begegnung und Inspiration zu schaffen, der zukünftige Generationen unterstützt.“

Dr. Christoph Löwer, Beigeordneter des Landkreises Potsdam-Mittelmark, hob in seinem Grußwort die wirtschaftliche Bedeutung der Messe hervor: „Die Ausbildungsmesse ‚Level Up‘ ist nicht nur eine Chance für die Jugendlichen, sondern auch ein Impulsgeber für unsere regionale Wirtschaft. Qualifizierte Nachwuchskräfte sind der Schlüssel für nachhaltiges Wachstum und Innovationskraft in Potsdam-Mittelmark.“

Zahlreiche Highlights und ein starkes Angebot

Die Ausbildungsmesse bot den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern eine breite Palette an Möglichkeiten, Ausbildungsberufe, Studiengänge und berufliche Perspektiven zu erkunden. Unternehmen wie die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gGmbH, die MB Brandschutztischlerei Beelitz GmbH und die Stadtwerke Bad Belzig GmbH nutzten die Gelegenheit, um ihre vielfältigen Ausbildungsangebote vorzustellen.

Eine besondere Attraktion war erneut der kostenfreie Bewerbungsfoto-Service. „Die Bewerbungsfotos sind eine super Idee! Es ist ein toller erster Schritt, wenn man mit einer Bewerbung direkt punkten will“, sagte eine Schülerin der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig, die sich mit einem strahlenden Lächeln ablichten ließ. Neben dem Informationsangebot der Aussteller punktete die Messe mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Der von der Krause-Tschetschog Oberschule organisierte Kuchenbasar und die Getränkeversorgung sorgten für eine angenehme Atmosphäre und kulinarische Stärkung.

Einblicke, die inspirieren

Viele der Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, direkt mit Ausbildern, Azubis und Personalverantwortlichen ins Gespräch zu kommen. „Es ist großartig, hier so viele verschiedene Unternehmen aus der Region an einem Ort zu sehen. Für uns war es eine perfekte Möglichkeit, uns über Ausbildungsmöglichkeiten in der Nähe zu informieren“, erzählte eine Mutter, die ihren Sohn zur Messe begleitete. Auch die Aussteller zeigten sich beeindruckt von der Resonanz. „Die Ausbildungsmesse ‚Level Up‘ ist für uns ein unverzichtbarer Bestandteil, um junge Talente für unsere Branche zu gewinnen. Die Gespräche waren durchweg konstruktiv, und wir konnten viele interessante Kontakte knüpfen“, erklärte Candy Schulze vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg.

Sophie Geißler, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit Potsdam, sieht positive Effekte: „Die Ausbildungsmesse ‚Level Up‘ ist eine schöne Möglichkeit für Arbeitgebende mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. In der aktuellen Situation in der zwei Bewerbende auf eine Ausbildungsstelle kommen, ist die Ausbildungsmesse eine gute Möglichkeit, um auch verborgene Talente zu finden. Für Schülerinnen und Schüler bietet sie die Möglichkeiten sich zu orientieren und Praktika zu finden. Dies kann die Entscheidung für den ersten Schritt in die Zukunft sicher vereinfachen.“

Ein Meilenstein für die Region

Organisiert vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, der Stadt Bad Belzig und der Agentur für Arbeit, hat die Messe in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. „Es ist fantastisch zu sehen, wie sich die Ausbildungsmesse ‚Level Up‘ entwickelt hat“, so die Organisatoren. „Die starke Beteiligung zeigt, dass das Thema Berufs- und Studienorientierung für die Region eine zentrale Rolle spielt.“ Mit der Teilnahme renommierter Institutionen wie der Bundespolizeiakademie, der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und dem OSZ Werder wurden den Jugendlichen zudem weiterführende Bildungswege aufgezeigt.

Optimistisch in die Zukunft

Mit ihrer Mischung aus Information, Interaktion und regionaler Verwurzelung wurde die Ausbildungsmesse „Level Up“ erneut ihrem Anspruch gerecht, ein Sprungbrett in die berufliche Zukunft zu sein. Die Veranstalter planen bereits die nächste Auflage, die am 24. Mai 2025 stattfinden wird. „Es war ein voller Erfolg, und wir freuen uns darauf, das Konzept weiter auszubauen“, resümierte das Organisationsteam. „Die Zukunft der Jugend ist die Zukunft unserer Region – und ‚Level Up‘ leistet dazu einen entscheidenden Beitrag.“ Die Ausbildungsmesse hat einmal mehr bewiesen: In Bad Belzig wird die Zukunft mitgestaltet – aktiv, gemeinschaftlich und voller Perspektiven.

Fotos: Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM