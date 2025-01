Sternsingen im Stahnsdorfer Rathaus

„Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“ ─ so lautet das Jahresmotto der 67. Aktion Dreikönigssingen. 15 Sternsingerinnen und Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde in TKS, der Sanctissima Eucharistia, besuchten am Montagnachmittag, 6. Januar 2025, im Rahmen des diesjährigen Dreikönigssingens das Stahnsdorfer Gemeindezentrum.

Zur feierlichen Segnung des Hauses brachten die Kinder wie üblich den traditionellen Segensspruch „Christus mansionem benedicat ─ Christus segne dieses Haus“ in Form eines Aufklebers an der Haupteingangstür an. Bürgermeister Bernd Albers und die Belegschaft des Rathauses beteiligten sich anschließend an der Sammlung für den guten Zweck. Im Vorjahr hatten sich mehr als 7.600 Gemeinden und Gruppen deutschlandweit am Sternsingen beteiligt. Es wurden dabei rund 46 Millionen Euro zusammengetragen, die üblicherweise auf mehr als 100 Projekte weltweit verteilt werden. Seit dem Start 1959 kamen beim Dreikönigssingen insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro zusammen, mit denen Projekte für benachteiligte und Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa gefördert wurden.

Fotos: Gemeinde Stahnsdorf