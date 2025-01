Der tierische Weihnachtsbaum-Schmaus

Ein Weihnachtsbaum macht auch Vierbeinern Freude. Davon konnten sich Zoomitarbeiter, Besucher und Medienvertreter am 3. Januar im Tierpark Charlottenburg persönlich überzeugen. Elefanten, Giraffen und Rentiere waren von dem saisonalen Leckerbissen, dem Weihnachtsbaum, begeistert. Mittlerweile ist die Aktion zur liebgewonnenen Tradition geworden.

Mit allen Sinnen erkundeten die Tiere die Tannenbäume: Der ungewohnte Duft, die stachelige Beschaffenheit und die ungewöhnliche Form regten Neugier und Kreativität an. Ob als Rückenkratzer, Zahnstocher oder Spielzeug – die tierischen Bewohner wussten die grünen Gehölze bestens zu nutzen. Am Ende wurde der Weihnachtsbaum gefressen.

„Weihnachtsbäume sind eine echte Bereicherung für unsere Tiere. Sie fördern die geistige und körperliche Gesundheit und bereiten unseren tierischen Bewohnern sichtlich Freude“, erklärt Zoo- und Tierparkdirektor Dr. Andreas Knieriem. Die Bäume stammen ausschließlich aus sicheren Quellen und sind unbehandelt: „Private Weihnachtsbaumspenden können wir leider nicht annehmen. Bei unseren Partnern achten wir darauf, dass die Bäume unseren hohen Qualitätsstandards entsprechen – das Wohl der Tiere hat für uns oberste Priorität.

Insgesamt hat der Zoo Berlin von seinen Partnern 45 nicht verkaufte Weihnachtsbäume erhalten, die in den nächsten Tagen an andere Zoobewohner verfüttert werden. In diesem Sinne wünscht die Redaktion den Elefanten, Giraffen und Rentieren im Tierpark Charlottenburg ein „Oh Tannenbaum“ verbunden mit einem „Guten Appetit“!

Text: Volker Neef / Fotos: Frank Pfuhl