49ers ohne Chance in Bernau

Am 13. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB sollte es mit dem dritten Sieg in Folge der TKS 49ers nichts sein. Obwohl das erste Viertel zu Gunsten der 49ers ausging, wendete sich das Spielgeschehen danach deutlich. Viele Ballverluste und schlechte Verteidigung führten zur bitteren 101:71 (50:37) Derbyniederlage beim SSV Lok Bernau.

Schon vor dem Spiel konnte man die besondere Atmosphäre eines echten Derbys spüren. Rund 75 mitgereiste Fans der TKS 49ers sorgten in der neuen Sparkassen Arena in Bernau für einen beeindruckenden Support, und auch die Gastgeber hatten ihre treue Anhängerschaft mobilisiert. Insgesamt waren rund 1400 Zuschauende gekommen, um das packende Duell zwischen den Brandenburger ProB-Vereinen zu verfolgen. Zu Beginn des Spiels lieferten sich beide Teams auch genau das, was sich die Zuschauer erhofft hatten – ein intensives, hart umkämpftes Duell auf Augenhöhe. Die 49ers hielten gut mit und nach dem ersten Viertel führten die Gäste mit 22:21. Doch ab dem zweiten Viertel sollte der Wind drehen und der Kampfgeist, der die 49ers zuletzt ausgezeichnet hatte, schien plötzlich zu fehlen. Im zweiten Abschnitt lieferten die Bernauer eine dominante Vorstellung ab. Mit einem starken 29:15-Zwischenstand drehten sie das Spiel und setzten sich bis zur Halbzeit mit 50:37 ab. Die Gäste fanden in dieser Phase kein Mittel gegen die offensive Power der Gastgeber und mussten mit einem klaren Rückstand in die Kabine gehen.Im dritten Viertel zeigten die 49ers zwar eine etwas stabilere Leistung, das Viertel endete mit 19:19, doch ein schneller 7:0-Lauf zu Beginn des letzten Abschnitts machte jegliche Hoffnungen auf eine Aufholjagd zunichte. Die Bernauer zogen davon und die 49ers konnten nicht mehr zurück ins Spiel finden. Am Ende stand eine bittere 71:101-Niederlage auf der Anzeigetafel. Lediglich drei Spieler konnten zweistellig punkten, während bei den Gastgebern gleich sechs Akteure zweistellige Punktezahlen erreichten. TKS-Trainer Dorian Coppola wird diese Niederlage schnell vergessen wollen, zumal das Ziel, in der Tabelle an Bernau vorbeizuziehen, nicht erreicht wurde. Für TKS spielten: Kozhemiakin (15 Punkte), Hildebrandt (10), Peters (10), Hampl (8), Kamenov (6), Stegmann (6), Lübken (6), Teucher (6), Müller (4), Wagner, Carstens, Bertsch

Nächsten Sonntag haben die 49ers gegen die BSW Sixers die Chance, diese herbe Niederlage vor heimischem Publikum wieder wettzumachen.

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers