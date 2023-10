Reformationsgottesdienst in Kleinmachnow

Der Reformationstag am 31. Oktober ist seit der deutschen Wiedervereinigung in den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie seit 2018 in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ein gesetzlicher Feiertag.

In der Region Teltow ist es Tradition, dass die Kirchenkreise am Reformationstag einen gemeinsamen Gottesdienst feiern. In diesem Jahr ist Kleinmachnow die gastgebende Gemeinde. Der Gottesdienst beginnt um 11:00 Uhr in der Neuen Kirche. Musikalisch begleitet wird er von Bläsern aus Kleinmachnow, Stahnsdorf und Teltow. Im Anschluss lädt die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow zu einem Kirchenkaffee ein. Um Kuchen- oder Plätzchenspenden wird gebeten.

Der Überlieferung nach soll der Mönch und Theologieprofessor Martin Luther am Vorabend des Allerheiligenfestes 1517 95 Thesen zu Ablass und Buße in lateinischer Sprache an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen haben, um eine akademische Disputation auszulösen. Damit leitete er die Reformation der Kirche ein. Im Kern bestritt er die vorherrschende Auffassung, dass eine Erlösung von der Sünde durch einen Ablass in Form einer Geldzahlung möglich sei. Dies sei bereits durch das Kreuzesopfer Jesu Christi geschehen.

Foto: Pixabay.com