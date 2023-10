Schule sammelt Geld für Sonnenuhr

Die Arbeitsgemeinschaft Glas Fusing der Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow, möchten mit den Schülern der Lindenhof Grundschule eine Sonnenuhr für die neue Lindenhof Grundschule, die 2024 an den Start gehen soll, herstellen. Ein schulinterner Wettbewerb in der Lindenhof GS soll die kreativsten Arbeiten hervorbringen und eine Jury aus Lehrern der Lindenhof GS wird dann entscheiden, wie sie aussehen soll.

Für dieses Projekt werden Gelder benötigt und dafür wird es am 10 November ein Benefizkonzert im Rathaussaal von Kleinmachnow geben. Ein Liederabend mit René Fischer nach einem Jahr Konzertpause soll die finanzielle Situation des Projektes verbessern. Politische Lieder, Ostrockballaden und auch eigene Titel werden zu hören sein. Mit dem Glasgestalter und Bildhauer Werner Kothe aus Rattey (MV) will man die vierte Sonnenuhr in Angriff nehmen. An der Maxim-Gorki-Gesamtschule, an der Südseite des Rathauses Kleinmachnow und am Gemeindeamt Großbeeren sind bereits Sonnenuhren von Schülern zu sehen.

Foto: Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow