2. Anwohnertreffen zur S-Bahn Verlängerung

Am 13. Juni lud der Verein Pro S-Bahn Stahnsdorf e.V. zum zweiten Anwohnertreffen in die Pension Geranienhof ein. 25 Gäste diskutierten u.a. über den Standort des zukünftigen Bahnhofs und des Abstellgleises.

Darüber hinaus wurden Ideen und Vorschläge zur zukünftigen Parksituation und zur Verkehrsführung zum neuen Bahnhof vorgetragen. Dieter Brockmeyer – Anwohner der Sputendorfer Straße – gab einen Überblick über den Immissionsschutz bei neu gebauten Verkehrswegen.

Nach wie vor wird aus Lärmschutzgründen die Troglage für die Gleis- und Abstellanlage gefordert. Eine Deckelung der kompletten Anlage (inklusive Abstellgleisanlage) macht aus Lärmimmissionsgründen Sinn. In dem Zusammenhang sollten nochmals Gespräche mit der Deutschen Bahn AG zum Standort der Abstellgleisanlage geführt werden. Die Anwohnerschaft präferierte die Abstellgleise parallel zur L77 zu errichten. Damit könnte der neue Bahnhof zentraler als bisher und nicht unmittelbar an der Sputendorfer Straße entstehen.

Im Hinblick auf die geplanten Lärmschutzmaßnahmen ist es sinnvoll, von der Deutschen Bahn AG die Schallimmissionsprognose zu erhalten. Dieses Gutachten müsste bereits vorliegen.

Um ein zukünftiges Verkehrs- und Parkchaos am Bahnhof Sputendorfer Straße zu vermeiden, sollten bei den Anwohnerstraßen (z. B. Sputendorfer Straße, Geranienweg, Mühlen- und Schulzenstraße) die Errichtung verkehrsberuhigter Bereiche und Anliegerstraßen geprüft werden.

Der gesamte nichtanwohnerbezogene PKW-, Taxi und Busverkehr solltte über die L77 an den neuen Bahnhof herangeführt werden. Neuer Gedanke: In dem Kontext soll die Errichtung eines Parkhauses in der Nähe des Haltepunktes Iserstraße untersucht werden. Diese Variante hätte einen verkehrsentlastenden Effekt für das Bahnhofsareal Sputendorfer Straße zur Folge (der Nachteil längerer Anfahrtszeiten zu dem Parkhaus Iserstraße hält sich wohl in Grenzen, müsste genauer untersucht werden).

Außerdem wünschen sich die Teilnehmer des 2. Anwohnertreffen ein Verkehrsentwicklungskonzept inklusive Buskonzept für den Bahnhof Sputendorfer Straße und die Haltestelle Iserstraße.

