easyJet – Neue Flugverbindungen vom BER

easyJet baut das Flugangebot am BER weiter aus und fliegt ab sofort wieder nach Liverpool in Großbritannien. Die Stadt im Nordwesten Englands wird künftig zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, von der Airline angeflogen.

Im Sommerflugplan baut easyJet das Flugangebot zu den griechischen Inseln Kreta (Chania und Heraklion), Korfu und Rhodos aus. Kreta steht ab dem 30. März täglich im Flugplan ab BER. In Richtung Korfu starten die Flüge ebenfalls am 30. März. Diese Verbindung wird zunächst zweimal pro Woche (donnerstags und sonntags) angeboten und dann sukzessive ausgeweitet. In den Monaten Mai bis Oktober wird die Strecke bis zu sechsmal pro Woche vom BER aus angesteuert. Nach Rhodos fliegt die Airline ab dem 2. April dreimal pro Woche (mittwochs, freitags, samstags). In den Hochsommermonaten Juli und August kommt dienstags eine vierte Frequenz hinzu.

Die Verbindungen nach Kairo (Ägypten) und Lyon (Frankreich) werden im Sommer fortgesetzt und jeweils zweimal wöchentlich angeboten. Agadir (Marokko) steht ebenfalls zweimal pro Woche noch bis Ende Mai im Flugplan ab BER.

Insgesamt fliegt easyJet diesen Sommer zu mehr als 50 Zielen ab BER und bietet Reisenden aus der Hauptstadtregion eine breite Auswahl an Städtereisen, darunter Metropolen wie Genf, London, Nizza, Paris, Mailand und Zürich. Zusätzlich umfasst das Angebot Pauschalreisen der unternehmenseigenen Marke easyJet holidays zu beliebten Sommerzielen wie Gran Canaria, Teneriffa Süd und Fuerteventura mit einer Auswahl von bis zu 3.000 Hotels.

