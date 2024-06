Vollsperrung auf der Mahlower Straße

Während Bauarbeiten in der Mahlower Straße, kam es am 25. Juni zu einer Havarie der Trinkwasserleitung. Da unverzügliches Handeln geboten war, musste die Fahrbahn der Mahlower Straße in Höhe Hausnummer 6 voll gespert werden. Die Umleitungsstrecke ist stark belastet. Es wird um eine weiträumige Umfahrung des Bereiches gebeten.

Umgeleitet werden auch die Linienbusse von Regiobus. Die Linien X1, 601, 620, 629 und N13 müssen umgeleitet werden.

Während Bauarbeiten in der Mahlower Straße, kam es am 25. Juni zu einer Havarie der Trinkwasserleitung.

Die Fahrbahn der Mahlower Straße in Höhe Hausnummer 6 mußte voll gespert werden.

Die Linien X1, 601, 620 und N13 verkehren zwischen S Teltow Stadt und Teltow, Ruhlsdorfer Platz über Schönower Straße und Lichterfelder Allee.

Die Linie 629 verkehrt zwischen S Teltow Stadt und Teltow, Badstr. über Schönower Straße.

Es gelten folgende Haltestellenänderungen:

– Teltow, Bürgertreff (Ri. S Teltow Stadt) – verlegt zur Ersatzhaltestelle in der Schönower Str.

– Teltow, Bürgertreff (Ri. Potsdam/Stahnsdorf/Wannsee) – verlegt zur Ersatzhaltestelle vor der Kreuzung Schönower Str.

– Teltow, Zehlendorfer Str. (beide Richtungen) – verlegt zu Ersatzhaltestellen auf der Schönower Str. jeweils vor dem Kreisverkehr Zehlendorfer Str.

Es ist mit Verspätungen und Anschlussverlusten zu rechnen.