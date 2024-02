Streik bei der Lufthansa – Auch BER betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Bodenbeschäftigten der Deutschen Lufthansa AG, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo und weiterer Gesellschaften für den 7. und 8. Februar zu einem 27-stündigen Warnstreik aufgerufen. Die Lufthansa rechnet mit erheblichen Auswirkungen auf den Flugplan – mehr als hunderttausend Passagiere sind betroffen. Auch der BER wird bestreikt.

Am Mittwoch und Donnerstag will das Bodenpersonal der Lufthansa in einen 27-stündigen Warnstreik treten. Betroffen ist auch der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt“ (BER). Kunden, die von den Unregelmäßigkeiten betroffen sind, erhalten laut Lufthansa heute (Montag) ab ca. 16.00 Uhr per E-Mail oder in der Lufthansa App Informationen über Ausfälle und Umbuchungsmöglichkeiten.

Weitere bestreikte Standorte sind Frankfurt am Main, München, Hamburg und Düsseldorf. Der Streik beginnt laut Verdi am Mittwoch um 04:00 Uhr und dauert bis Donnerstag 07:10 Uhr.

Hintergrund des Warnstreiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten an den Schaltern, in der Flugzeugabfertigung und im Frachtbereich. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro im Monat. Die ersten beiden Verhandlungstermine seien ohne Angebot der Lufthansa zu Ende gegangen, so Verdi.

