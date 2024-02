Die Sonne kostet nichts

Das Photovoltaik-Unternehmen PV Green Berlin hat den Standort Kleinmachnow eröffnet, der für den Großraum Berlin zuständig ist. Ziel des Unternehmens ist es, die Kraft der Sonne für alle nutzbar zu machen.

„Wir freuen uns, dass wir mit PV Green Berlin loslegen können“. Das sagt Dr. Gerd Ellinghaus, der Franchise-Partner des Unternehmens, dessen Hauptsitz bei Hannover angesiedelt ist. PV Green ist ein schnell wachsendes Unternehmen mit einer jungen ambitionierten Mannschaft.

Das Ziel von PV Green Berlin ist, die Kraft der Sonne für alle nutzbar zu machen. Und zwar mit einer PV-Anlage oder einem Balkonkraftwerk zu fairen Preisen. Dazu Dr. Gerd Ellinghaus: „PV Green Berlin liefert damit Energieunabhängigkeit und Nachhaltigkeit. Den Kunden soll die Möglichkeit gegeben werden, den eigenen Strom im eigenen Haus zu produzieren. Damit machen sie sich unabhängig von steigenden Strompreisen und einer planlosen Energiepolitik“.

PV Green Berlin liefert alles aus einer Hand: Beratung, Planung, DC- und AC-Montage, also die Dach- und die Elektromontage, die Inbetriebnahme der Anlage und die Anmeldung beim Netzbetreiber. Dr. Ellinghaus: „Wir haben eine sehr kundenfreundliche Beratungsmethode entwickelt: Nachdem der potenzielle Kunde Interesse angemeldet hat, wird telefonisch ein Termin bei ihm vor Ort vereinbart. Der Vertriebsmitarbeiter bringt eine Video-Drohne mit, die das Haus von oben filmt. Mit den Aufnahmen des Dachs kann an Ort und Stelle eine Computersimulation erstellt werden. Sie zeigt, wie die Photovoltaikanlage aussehen könnte und was sie kosten würde.“

Die eigene PV-Anlage ist ein Mega-Trend: im letzten Jahr schafften sich fast 1 Million Hausbesitzer in Deutschland eine an, in diesem Jahr sind bereits 1,5 Millionen Anlagen geplant. Eine Umfrage ergab, dass sich 69 Prozent der Hausbesitzer vorstellen können, eine PV-Anlage anzuschaffen. Der Kauf einer PV-Anlage ist aktuell so günstig wie nie. Das liegt daran, dass die Kapazitäten der staatlich geförderten Modulproduktion in China nur zur Hälfte ausgelastet sind. Die Module werden zu sehr niedrigen Preisen angeboten. Wünscht der Kunde es, können auch Module aus deutscher beziehungsweise europäischer Produktion geliefert werden.

Ein weiterer Pluspunkt ist, dass mit der Installation einer PV-Anlage auch der mögliche Verkaufspreis des Hauses steigt. Käufer sind bereit, mehr für die Immobilie zu bezahlen. Das geht aus einer Studie des Lawrence Berkley Labotory, einer Einrichtung des amerikanischen Energieministeriums, hervor. Die Forscher fanden heraus, dass eine Anlage von 10 kWp (durchschnittliche Größe einer Anlage für ein Einfamilienhaus) den Kaufpreis umgerechnet um bis zu 40.000 € erhöht.

Die Macher von PV Green Berlin sind sich sicher, dass die Energie der Sonne eines der wichtigsten Elemente der Energiewende ist. Auch deswegen, weil eine Photovoltaik-Anlage ein Stück Freiheit schenkt: Unabhängigkeit von steigenden Preisen, einer unberechenbaren Energiepolitik und äußeren Ereignissen, wie wir sie zurzeit erleben.

Interessenten können sich auf der Kontaktseite eintragen. Dr. Ellinghaus: „Wir melden uns umgehend und vereinbaren einen Termin.“

Foto: Pixabay.com