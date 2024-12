DB stellt neue Zugverbindung Berlin- Paris vor

Ohne Umsteigen von Berlin nach Paris. Viele Eisenbahnfreunde standen am 16. Dezember auf Gleis 8 des Berliner Hauptbahnhofs, um die neue Direktverbindung zwischen den beiden Hauptstädten zu erleben.

Nicht alle Eisenbahnfreunde wollten oder konnten mit dem Zug fahren, der um 12.02 Uhr nach Paris abfuhr. Zumindest wollte man den Premierenzug sehen. Seit dem 16.Dezember fährt der ICE direkt von Berlin nach Paris und die beiden Hauptstädte sind in Hochgeschwindigkeit miteinander verbunden. Die französische Staatsbahn SNCF Voyageurs und die Deutsche Bahn (DB) setzen mit der neuen Direktverbindung ein starkes Zeichen für das Zusammenwachsen Europas auf der Schiene. Zu den Gästen auf Gleis 8 gehörten unter anderem Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bahn AG, François Delattre, Botschafter Frankreichs in Deutschland, Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, sowie ein Vertreter der SNCF. Sie setzten den Zug um 12.02 Uhr symbolisch in Richtung Paris in Bewegung.

Eine direkte Bahnverbindung zwischen Berlin und Paris gibt es bereits seit Ende 2023. Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) befahren die Strecke. Die Reisezeit beträgt knapp 14 Stunden. Der von der DB betriebene Zug nach Paris benötigt rund 8 Stunden bis in die Stadt der Liebe. In Paris fährt der Zug um 09.55 Uhr in Richtung Spree ab. Er erreicht den Hauptbahnhof um 17.56 Uhr.

Tickets für die zweite Klasse sind ab 59,99 Euro erhältlich – allerdings nur bei frühzeitiger Buchung.

Eine durchgehende Bahnverbindung zwischen Berlin und Paris gab es bereits von 1896 bis 1914. Der Nord-Express war ein Fernzug mit im Laufe der Jahrzehnte wechselnder Streckenführung, der Paris mit Russland, später mit Polen und Skandinavien verband. In seiner Blütezeit vor dem Ersten Weltkrieg galt er als der europäische Luxuszug schlechthin.

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin.

Dr. Richard Lutz ist seit März 2017 Vorsitzender der Deutschen Bahn AG.

Text und Fotos: Volker Neef