CDU Teltow nominiert Andre Freymuth als Bürgermeisterkandidat

Auf Ihrer Mitgliederversammlung, am 19. November, stimmten die Teltower CDU-Mitglieder einstimmig für Andre Freymuth als Kandidaten für die Teltower Bürgermeisterwahl 2025.

Andre Freymuth lebt im Teltower Ortsteil Ruhlsdorf und ist Vater zweier Kinder. Seit 2017 ist er Mitglied der Teltower Stadtverordnetenversammlung (SVV) und seit 2024 Vorsitzender der CDU-Fraktion in der SVV. Freymuth ist Berufssoldat und IHK-Prüfer.

Freymuth möchte seinen Fokus im Wahlkampf ganz auf die Stadt richten: „Das bedeutet für mich den Haushalt so gestalten das er ausgeglichen ist.“ Mit den Bürgerinnen und Bürgern von Teltow und Ruhlsdorf möchte er pragmatische Lösung suchen und finden. Ein Ziel ist es für ihn, das Rathaus so zu strukturieren, dass die richtige Person dort sitzt, wo sie gebraucht wird. Er möchte: „Im Grunde genommen in Teltow wieder das Miteinander vorleben und etablieren, denn ich sehe für Teltows Zukunft nicht rot. Ich freue mich auf ihre Unterstützung und ein spannendes Jahr 2025!“

Am selben Abend wählte die Teltower CDU in einer weiteren Sitzung einen neuen Vorstand. Andre Freymuth wurde als Stadtverbandsvorsitzender einstimmig wiedergewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Silvio Habel und André Hartung, als Beisitzer Florentine Gerneitis, Stefanie Kidd, Matthias Jörns, Daniel Mühlner und Ulrich Witzig gewählt. Schatzmeister wurde erneut John Kidd, Mitgliederbeauftragter Dirk Krumeich. Mit der Pressearbeit wurde Ronny Bereczki beauftragt.

Foto: CDU Teltow / Fotostudio Teltow