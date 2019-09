Polizei sucht Zeugen

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Abend des 17. September 2019 ein Bungalow vollständig aus. Zeugen hatten gegen 19:20 Uhr einen lauten Knall gehört und daraufhin den Brand bemerkt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte die Gartenlaube bereits lichterloh. 35 Einsatzkräfte waren über zwei Stunden im Löscheinsatz, um mit massiver Wasserzufuhr das Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, zur Schadenshöhe liegen keine Angaben vor.



Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

