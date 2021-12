Impfen in Kleinmachnow

Kleinmachnower Ärztinnen und Ärzte impfen in den Neuen Kammerspielen. Derzeit können Termine für Sonntag (05. Dezember) und Mittwoch (08. Dezember) online gebucht werden.

Ab 05. Dezember bieten Kleinmachnower Ärztinnen und Ärzte in Kooperation mit der Gemeinde Kleinmachnow – je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe – Impftermine in den Neuen Kammerspielen an. Aufgrund der Verknappung des Impfstoffes von Biontech und der STIKO-Empfehlung, Moderna nur an über 30-Jährige zu verabreichen, erhalten alle unter 30-Jährigen Biontech, alle über 30-Jährigen Moderna.

Die Impftermine werden online vergeben, und je nach Verfügbarkeit der Impfstoffe werden weitere Termine freigeschaltet – nachschauen lohnt sich also immer wieder unter: http://www.coronatest-tks.de

Freigeschaltet sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (Donnerstag, 02. Dezember) 140 Termine am Sonntag und weitere 100 Termine am Mittwoch. Weitere Impftermine werden gegebenenfalls freigeschaltet. PM

Symbolbild: Pixabay.com