49ers schlagen Berlin Braves zum Jahresabschluss

Die TKS 49ers beschenkten sich am letzten Spieltag im Kalenderjahr 2024 in der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB mit einem Derbysieg. Zu Gast waren die Berlin Braves 2000, sodass sich die Nähe der Vereine in einer gut gefüllten und stimmungsvollen Halle zeigte. Nach dem in der Schlussphase dramatisch erkämpften Heimerfolg (79:77, 46:36) verbringen die 49ers nun den Jahreswechsel auf dem 10. Tabellenplatz.

Bevor der Basketball im Vordergrund stand, hielten vor dem Tip-Off alle Anwesenden in der Halle für eine Schweigeminute inne, um den Opfern des erschütternden Anschlags in Magdeburg zu gedenken. Auch auf diesem Weg möchten wir den Betroffenen nochmals unser Mitgefühl aussprechen.

Nach einer kurzen Anfangsphase, in der sich noch gesammelt werden musste, stieg die Stimmung in der mit vielen Heim- sowie Auswärtsfans bespickten Halle rasant an. Denn die TKS 49ers starteten fulminant in die Partie und erspielten sich mit klaren Spielzügen und durchdachten Pässen freie Dreipunktewürfe und spektakuläre Dunks. So führte man nach gut fünf Spielminuten bereits zweistellig (17:7). Im zweiten Viertel verwalteten die Hausherren ihre Führung, verpassten jedoch die Chance, diese entscheidend auszubauen und ermöglichten so den Braves, auf Schlagdistanz zu bleiben (46:36). In der zweiten Halbzeit verlor das Offensivspiel der 49ers dann etwas seine Struktur und der Teambasketball aus der ersten Hälfte wurde phasenweise vermisst. Infolgedessen arbeiteten sich die Gäste peu à peu heran und übernahmen, angeführt von Topscorer Adrian Worthy, rund sechseinhalb Minuten vor Schluss erstmals die Führung. Beim Stand von 77:77 war es dann jedoch 49ers-Kapitän Yannick Hildebrandt, der mit 90 Sekunden auf der Spieluhr zwei Freiwürfe versenkte, welche sich später als die entscheidenden Zähler herausstellen sollten. Die 49ers-Coaches resümierten im Anschluss: „Wir sind sehr erleichtert und froh über den Sieg, obwohl dieser schon früher hätte gesichert werden können. Jetzt haben sich die Jungs ein paar freie Tage verdient, bevor wir im neuen Jahr dann gemeinsam die Playoffplätze angreifen wollen.“

Die TKS 49ers gehen folglich mit ihren ersten back-to-back Siegen der laufenden Saison in die Feiertage und haben im neuen Jahr die Chance, im Derby gegen Lok Bernau (4. Januar) zu den Playoffrängen aufzuschließen. Für TKS spielten: Lübken (14 Punkte), Peters (14), Kozhemiakin (12), Hildebrandt (9), Teucher (9), Stegmann (9), Hampl (4), Müller (2), Kamenov (2), Wagner (2), Soyke (2)

Foto: Fotofuzzi / TKS 49ers