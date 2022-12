Advent in der Potsdamer Nagelkreuzkapelle

Die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche lädt in der Adventszeit zu Musik, Friedensgebeten und Gottesdiensten in die Nagelkreuzkapelle ein.

Die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche (FWG) lädt in der Vorweihnachtszeit weiterhin zu Musik, Friedensgebeten und Gottesdiensten ein. So gibt es freitags zur Mittagszeit ein Friedensgebet mit Pfarrer i.R. Reinhard Kwaschik. Am 4. Adventssonnabend (17. Dezember) wird um 18:00 Uhr der Adventsgottesdienst gefeiert; dieser wird unterstützt von Oberkonsistorialrätin Dorothea Braeuer. Auch zum Heiligabend und Altjahresabend finden in der Nagelkreuzkapellle gemeinsame Andachten statt. Am 15. und 22. Dezember lädt die FWG zu Glühwein, Gebäck und Gesang ein – mit weihnachtlichen Geschichten und Kabarett.

• 16.12., 12:00 Uhr, Friedensgebet mit Reinhard Kwaschik

• 15.12., 19:30 Uhr, Kabarett-Programm von Barbara Kuster und Live-Musik

• 17.12., 18:00 Uhr, Gottesdienst mit Dorothea Braeuer und Musik von Christian Deichstetter

• 22.12., 18:30 Uhr, weihnachtliche Geschichten mit Christin Willberg

• 24.12., 17:00 Uhr, Gottesdienst mit OKR Martin Vogel und Musik von Matthias Rogg

• 31.12., 17:00 Uhr, Andacht am Altjahresabend PM

Titelbild: Pixabay.com