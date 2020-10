Monatlicher Beratertag für Unternehmen

Das Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark organisiert monatliche Beratertage für Unternehmen im Landkreis. Existenzgründer, Freiberufler und Unternehmen erhalten ein breites Beratungs- und Betreuungsangebot.

Am Dienstag, 27. Oktober 2020, findet ab 13:00 Uhr der nächste monatliche Beratertag des Technologie- und Gründerzentrum Potsdam-Mittelmark (TGZ PM GmbH) für Unternehmen im Sitzungssaal im Schützenhaus – Uferstraße 10, Werder (Havel) statt. Für Existenzgründer/-innen, Freiberufler/-innen und Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bietet das Wirtschaftsfördernetzwerk Wirtschaftsforum PM individuelle Beratungs- und Betreuungsangebote im Rahmen des monatlich stattfindenden Beratertages, unter anderem zu folgenden Themen:

· Unternehmensgründung und -ansiedlung

· Erweiterungsinvestitionen

· Förderprogramme des Landes und des Bundes

· Europa-Sprechstunde für KMU – Unterstützung bei Förderprogrammen der EU

· Arbeitskräftegewinnung

· Verwaltungs- und behördliche Angelegenheiten

· Energieberatung

Die Beratungen sind kostenlos.

Der Beratertag ist die erste Anlaufstelle für Existenzgründer/-innen und Unternehmer/-innen, die eine Neuansiedelung oder Erweiterung des Geschäftsbetriebes planen. Fast alle wesentlichen Fragen können beim Erstkontakt geklärt werden, da Berater von folgenden Institutionen aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark anwesend sind:

· Fachdienst Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalentwicklung des Landkreises

· Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)

· Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg (WFBB)

· Industrie- und Handelskammer Potsdam (IHK)

· Agentur für Arbeit (BA)

· Jobcenter-MAIA des Landkreises

Die TGZ PM GmbH bittet um rechtzeitige vorherige Anmeldung und Terminabsprache spätestens bis zum 22.10.2020 bei Frau Große, TGZ PM GmbH unter mandy.grosse@tgz.pm. Weitere Termine und Informationen sind unter www.wirtschaftsforum.pm einsehbar.

Die nächsten Termine finden am 24. November 2020 in Bad Belzig sowie am 26. Januar 2021 in Stahnsdorf statt. PM

Bild: TGZ PM GmbH