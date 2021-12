Berlin: Corona-Beschränkungen für private Treffen und Kultur

Das Land Berlin senkt ab Montag (27. Dezember) die Personenobergrenzen für private Treffen und Kultur-Events. Die Maßnahmen sollen die Verbreitung der Omikron-Variante bremsen.

Aufgrund der sich schnell ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus treten in Berlin nach den Weihnachtsfeiertagen schärfere Corona-Regeln in Kraft. Diese hat der Senat am heutigen Donnerstag (23. Dezember) beschlossen. Ab kommendem Dienstag (28. Dezember) sind private Treffen für Geimpfte und Genesene nur noch mit bis zu 10 Personen gestattet; Kinder sind von dieser Zählung ausgenommen. Für Treffen mit Ungeimpften gilt weiterhin: Hier dürfen nur die Angehörigen des eigenen Haushalts sowie zwei Personen eines weiteren Haushalts zusammenkommen.

Kulturveranstaltungen in Innenräumen: Maske und Test erforderlich

Veranstaltungen im Freien mit über 1.000 Personen und in Innenräumen mit über 200 Besuchern bleiben untersagt; dabei gilt weiterhin die 2G-Regel: Zutritt nur für Geimpfte und Genesene. Allerdings sollen bei Kultur, Wirtschaft und Sport weiterhin Ausnahmen möglich sein: Bei einem vorliegenden Hygienekonzept können Veranstaltungen im Freien mit bis zu 3.000 Anwesenden stattfinden, in Innenräumen mit bis zu 2.000 Personen. In Innenräumen muss zusätzlich zur 2G-Regelung ein negativer Testnachweis vorgelegt sowie eine FFP2-Maske getragen werden.

Bislang sieht die Berliner Infektionsschutzverordnung vor, dass in Innenräumen Veranstaltungen mit bis zu 2.500 Personen erlaubt sind. Voraussetzungen hierfür sind ein Hygienekonzept und maschinelle Raumbelüftung.

Bund und Länder hatten sich bei ihren jüngsten Beratungen am Dienstag darauf verständigt, dass ab 28. Dezember überregionale Großveranstaltungen wie Fußballspiele ohne Zuschauer stattfinden müssen. Zudem sollen spätestens ab diesem Tag auch für Geimpfte und Genesene Kontaktbeschränkungen greifen. Private Zusammenkünfte sind nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres sind davon ausgenommen.

In Brandenburg hat das Kabinett bereits schärfere Regeln ab Montag beschlossen. ph

Symbolbild: Pixabay.com