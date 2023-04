Winfried Glatzeder: „Paul und ich – eine Autobiographie“

Winfried Glatzeder avancierte in der DDR zu einem der bekanntesten Schauspieler; auch der Weggang nach West-Berlin tat seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Am 22. April blickt er in Kleinmachnow auf sein Leben und seine Karriere zurück.

Seit „Paul und Paula“ gehörte Winfried Glatzeder zu den beliebtesten Schauspielstars der DDR – mit seinem markanten Gesicht avancierte er zum „Belmondo des Ostens“. Nun erzählt er amüsant und authentisch sein Leben auf Leinwand und Bühne zwischen Berlin, Hamburg und Düsseldorf. Aufgewachsen ist Glatzeder in Ost-Berlin. Nach dem Abitur machte er eine Lehre zum Maschinenbau-Facharbeiter und sammelte beim Kabarett der Berufsschule erste Bühnenerfahrungen. 1965 begann er ein Schauspielstudium an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg, das er 1969 abschloss. Im Kultfilm „Die Legende von Paul und Paula“ schrieb er zusammen mit Angelica Domröse Filmgeschichte – jetzt erzählt Winfried Glatzeder sein Leben. Mit bissigem Witz und ironischem Charme berichtet Glatzeder von seiner Nachkriegskindheit im Ostsektor Berlins und den Anfängen seiner Schauspielkarriere, als er u. a. mit Armin Mueller-Stahl 1966 „Ein Lord am Alexanderplatz“ dreht. Nach „Zeit der Störche“ und „Der Mann, der nach der Oma kam“ gelingt ihm 1973 im DEFA-Kultfilm „Die Legende von Paul und Paula“ der Durchbruch. Doch seine Arbeit gerät immer wieder in das Blickfeld der Stasi. 1982 zieht er mit seiner Familie nach West-Berlin. Es folgen Krisen, die sich in Alkoholproblemen und kreativer Erschöpfung niederschlagen.

So erzählt diese Autobiographie 35 Jahre nach „Paul und Paula“ auch von künstlerischer Identitätsfindung und den Schwierigkeiten eines Schauspielerlebens zwischen Ost und West. Bis heute ist Glatzeder auf Bühne und Leinwand präsent. „Jede Rolle hat mit mir zu tun – egal ob Mörder, Lüstling, Geizkragen oder idealistischer Phantast“, sagt der Charakterschauspieler über sich selbst.

Das Wichtigste in Kürze

Eintritt:

Abendkasse: 25 Euro / Vorverkauf: 18 Euro, ermäßigt 16 Euro

Karten:

Online-Tickets unter www. kleinmachnow.de/tickets

Buchhandlung NATURA auf dem Rathausmarkt, Montag – Freitag 09:00 bis 19:00 Uhr, Sonnabend 09:00 bis 16:00 Uhr PM

Bild: Philip Glatzeder