Street Food Festival Teltow: Drei Tage voller Genuss, Musik und guter Stimmung

Vom 23. bis 25. Oktober wird die Festwiese an der Potsdamer Straße 18A zum Treffpunkt für alle, die gutes Essen, Live-Musik und gesellige Stunden lieben. Beim neuen Street Food Festival Teltow erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Wochenende für die ganze Familie – mit internationalen Spezialitäten, Musikprogramm, Kinderattraktionen und Fahrgeschäften.

An zahlreichen Street-Food-Ständen können sich die Besucher durch die kulinarische Vielfalt der internationalen Küche probieren. Von herzhaften Klassikern bis zu besonderen Geschmackserlebnissen ist für jeden Appetit etwas dabei. Dazu gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm, das von moderierten Musikstunden über Live-Musik bis zu Partynächten reicht.

Am Freitag eröffnet Josiah Bruce das Festival ab 14:00 Uhr mit Moderation und Musik. Ab 18:00 Uhr steht eine große Schlagerparty auf dem Programm und sorgt für einen stimmungsvollen Auftakt ins Festivalwochenende.

Der Samstag bietet ein besonders abwechslungsreiches Programm: Nach dem musikalischen Start mit Josiah Bruce übernimmt ab 15:00 Uhr Andre Bahia mit Blues, Pop und Jazz die Bühne. Am Abend wird es dann richtig partytauglich: Bei der 90er & 2000er Party mit DJ Josiah Bruce darf bis 22:00 Uhr gefeiert werden.

Am Sonntag beginnt der Familientag mit Musik und Moderation von Josiah Bruce. Für zusätzliche Bewegung sorgt ein Street-Dance-Workshop, bevor das Festival am Nachmittag mit Musik und Unterhaltung seinen Abschluss findet. Auch die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten: Kinderattraktionen und Fahrgeschäfte machen das Festival zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie.

Ob kulinarische Entdeckungsreise, entspanntes Zusammensitzen mit Freunden, Live-Musik oder ausgelassene Partystimmung – das Street Food Festival Teltow verbindet gutes Essen und abwechslungsreiche Unterhaltung zu einem Wochenende, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Street Food Festival Teltow

23.–25. Oktober 2026

Festwiese, Potsdamer Straße 18A, 14513 Teltow

Öffnungszeiten:

Freitag 14:00-22:00 Uhr / Samstag 12:00 – 22:00 Uhr / Sonntag 12:00 – 18:00 Uhr

Foto: Pixabay.com