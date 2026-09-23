BER – Neue Direktverbindung in die Toskana

Volotea verbindet den Flughafen Berlin Brandenburg ab sofort nonstop mit Florenz in Italien. Die Hauptstadt der Toskana wird damit erstmals vom BER angeflogen.

Die Verbindung steht bis zu zweimal pro Woche, dienstags und samstags, im Flugplan ab BER. Auf der neuen Strecke setzt Volotea einen Airbus A319 mit 156 Sitzplätzen ein. Die Flugzeit vom BER nach Florenz beträgt knapp zwei Stunden. „Volotea kommt zurück an den BER und bereichert den Flugplan um ein beliebtes Reiseziel in Europa. Florenz ergänzt das bestehende Angebot und bietet Reisenden aus der Hauptstadtregion eine weitere attraktive Reiseoption nach Italien“, sagt Aletta von Massenbach, Vorsitzende der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH.

Volotea fliegt Florenz in diesem Herbst, im September und Oktober, über die Weihnachtszeit bis Anfang Januar sowie ab Ende März mit Beginn des Sommerflugplans an.

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