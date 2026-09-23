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Da geht noch was – ein Gottesdienst der anderen Art in Kleinmachnow

Redaktion

Die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow lädt am 24. September zu einem besonderen Gottesdienst unter dem Motto „Da geht noch was!” ein. Zwischen 20:00 und 22:00 Uhr sind alle im Gemeindehaus willkommen, um gemeinsam zuzuhören und sich zum Thema „Muffensausen” auszutauschen. Es spielt und singt mit uns die Braunschweiger Musikerin bella unplugged.

Hintergrund der Veranstaltung sind die jüngsten Meldungen über steigende Kirchenaustrittszahlen in Deutschland. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht der Gesellschaft nach Halt und Orientierung. Lebensratgeber finden sich regelmäßig weit oben in den Bestsellerlisten. In Kleinmachnow soll nun ein modernes Angebot geschaffen werden, um neue Wege zu gehen. Dazu zählen auch moderne Formen des altehrwürdigen Gottesdienstes. Unter dem Motto „Da geht noch was!“ lädt die Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow zu einem besonderen Gottesdienst zum Thema „Muffensausen“ ein.

Foto: Evangelische Auferstehungs-Kirchengemeinde Kleinmachnow

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