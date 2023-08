Rock ´n´ church in der Heilig-Geist-Kirche Werder, 23. September 2023

Zwei Bands rocken die Bühne. „Kiss forever“ aus Budapest und Tribute to Santana „Los Santanos“ aus Dresden. Zwei Profibands, die die lange Anreise nicht scheuen und sich auf das Konzert in einzigartiger Atmosphäre freuen. Auf einer Insel in der Havel in einer wunderschönen großen Kirche. Beim letzten Konzert im Mai mit den Tributebands Supertramp und CCR rockten fast 600 Fans. Und das Schöne: Alle Altersgruppen sind vertreten und genießen die handgemachte Rockmusik. In den Pausen wird wieder mit kleinen Programmen unterhalten.

Kirche mal etwas anders – ein Treffpunkt für Rockfans.

Organisator Hendrik Scholz freut sich schon jetzt: „Lasst Euch diesen weiteren Höhepunkt von Rock ´n´ church nicht entgehen. Wir sehen uns am 23. September auf der Insel Werder.“ PM