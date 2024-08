Open Air Kinosommer in Kleinmachnow: „Das Lehrerzimmer“

Am 24. August geht der TKS-Kinosommer in die nächste Runde. Im Innenhof des Kleinmachnower Rathauses wird ab 21 Uhr der Film „Das Lehrerzimmer“ von İlker Çatak gezeigt. In den Hauptrollen: Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak und Anne-Kathrin Gummich.

Carla, Berufsanfängerin, ist Mathematik- und Sportlehrerin und neu an ihrer Schule. Sie stellt fest, dass dort gestohlen wird. Sie könnte sich damit abfinden, aber genau das will sie eben nicht. Getrieben von ihrem Idealismus beginnt sie zu ermitteln und stößt bei ihrem Kollegium, Eltern und Schülern auf Unverständnis. Dazu kommt, dass die Hauptverdächtige ausgerechnet die Mutter ihres Schülers Oskar ist. Da beginnt sie zu merken, dass ihre Idealvorstellung kaum mehr mit der Realität zu vereinbaren sein wird.

Das Lehrerzimmer ist der vierte Kinospielfilm von Regisseur İlker Çatak. Das Drehbuch verfasste er gemeinsam mit Johannes Duncker.



Der Film wurde bei der Berlinale unter anderem für den Panorama Publikumspreis nominiert und erhielt mehrere andere Auszeichnungen. Hauptdarstellerin Leonie Benesch wurde als deutscher „Shooting Star” geehrt. Bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2023 wurden fünf Preise verliehen, darunter für den “Besten Spielfilm”. Zudem erhielt er zwei Nominierungen für den Europäischen Filmpreis 2023 und war für den Oscar 2024 in der Kategorie “Bester internationaler Film” nominiert. (D, 2023, 98 min., FSK 12, Regie: İlker Çatak, mit Leonie Benesch, Michael Klammer, Rafael Stachowiak, Anne-Kathrin Gummich, …).

Seit 2012 erfreuen sich Kinofans aus Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf an den sechs jährlichen sommerlichen Kinoabenden unter freiem Himmel. Der „Interkommunale Kinosommer“ ist eine Kooperation der Stadt Teltow mit den Gemeinden Kleinmachnow und Stahnsdorf. Vor Ort gibt es ein sommerliches Speisen- und Getränkeangebot. Eigene Sitzgelegenheiten wie Campingstühle, Decken und Liegestühle dürfen mitgebracht werden. Haustiere bleiben bitte zu Hause. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Wind) findet die jeweilige Vorführung im Rathaus statt.

Der Eintritt ist frei

Snacks & Drinks: Lisa’s Café

Foto: Gemeinde Kleinmachnow