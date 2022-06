Anmeldung für Teltower Kunstsonntag startet

Der 14. Teltower Konstsonntag am 06. Dezember 2022 wirft seine Schatten voraus: Interessierte Künstler können sich ab sofort um eine Teilnahme bewerben.

Am 06. November 2022 lädt die Stadt Teltow zum 14. Kunst-Sonntag in die Teltower Altstadt ein. Von 11:00 bis 17:00 Uhr sind Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei, Installation, Fotografie etc. herzlich eingeladen, ihre Werke zu präsentieren.

Interessierte können sich ab sofort schriftlich bis zum 31. Juli 2022 um die Teilnahme bewerben. Für Malerei kann jedem Teilnehmer eine Wandfläche (bzw. Stellwandfläche) von rund drei Quadratmetern zur Verfügung gestellt werden. Über die Anzahl der ausgestellten Bilder kann jeder Aussteller selbst entscheiden. Skulpteure können bis zu fünf Exponate einreichen. Auf kultur.teltow.de stehen die Anmeldeformulare zum Download bereit.

Der diesjährige Teltower Kunstsonntag wird als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung der dann geltenden Hygienebestimmungen geplant.

Ausschreibung 14. Teltower Kunstsonntag

Datum: Sonntag, 06. November 2022

Uhrzeit: 11:00 -17:00 Uhr

Ort: Teltower Altstadt, 14513 Teltow

Bewerbungsfrist: 31. Juli 2022

Kontakt:

E-Mail: s.schneider@teltow.de

Telefon: 03328/4781-243

Internet: kultur.teltow.de

