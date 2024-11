Am 3. Advent – Weihnachtsmarkt in der Teltower Altstadt

Der Weihnachtsmarkt in der Teltower Altstadt gilt als einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in der Region. Traditionell findet er am 3. Adventssonntag statt, so auch in diesem Jahr: Am 15. Dezember werden in der Zeit von 14;00 bis 19:00 Uhr auf dem Gelände der St. Andreaskirche, auf dem Marktplatz in der Teltower Altstadt und im Bürgerhaus handgefertigte Produkte, weihnachtliche Artikel und Kunsthandwerk angeboten.

Der Weihnachtsmarkt wird um 14:00 Uhr auf der Treppe des Neuen Rathauses feierlich eröffnet. Der „Celestial Gospel Chor“ begrüßt alle Gäste mit einem Ständchen. Viele gemeinnützige und soziale Einrichtungen sorgen für das leibliche Wohl und bieten warme Getränke, Bratwurst, selbst gebackenen Kuchen und andere Leckereien an. Im Bürgerhaus gibt es für die kleinen Besucher Bastelangebote. Die ortsansässige Bäckerei bietet für Kinder das Herstellen von Lebkuchen­figuren und Lebkuchensternen unter Anleitung an. Der Weihnachtsmann dreht den ganzen Tag seine Runden mit einem Sack voller Kleinigkeiten auf dem Weihnachtsmarkt.

Zum Abschluss wird um 19:00 Uhr in die St. Andreaskirche zum weihnachtlichen Konzert eingeladen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Ein musikalisches Erlebnis, das sich wirklich lohnt! Es wird empfohlen, mit dem ÖPNV anzureisen, da Parkplätze nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehen. Der Weihnachtsmarkt ist eine Kooperationsveranstaltung der Stadt Teltow und der Evangelischen Kirchengemeinde St. Andreas Teltow.

Foto: Stadt Teltow