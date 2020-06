Ozeaneum Stralsund: Mantas, Schwert- und Buckelwale

El Dorado für Fans der Weltmeere: Nur wenige Auto- oder Zugstunden entfernt können Freunde der Weltmeere auf Tauchstation gehen, ganz ohne Sauerstofftank und Schwimmflossen: Das Ozeaneum in Stralsund bietet faszinierende Einblicke in verborgene Welten.

Wer sich über die Meere des Nordens informieren möchte, wer alles über Mantas, Schwert-, Buckel-, Pottwale erfahren möchte, begibt sich ins Ozeaneum in der Hansestadt Stralsund. Dort erfährt der Besucher auf rund 8.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche beispielsweise, dass ein Pottwal einen Darm von bis zu 250 Metern Länge und ein Hirn von einer Schwere von 10 Kilogramm besitzt. Problemlos taucht der Pottwal bis in eine Tiefe von 3 Kilometern unter. Man begegnet in den Ausstellungen auch dem Basilosaurus. Er kann auf stolze 47 Millionen Jahre zurückblicken. Der Basilosaurus gehört zu einer längst ausgestorbenen Walgattung. In 50 Aquarien sieht der Gast beispielsweise zahlreiche Meeresbewohner leibhaftig vor sich. Die lustig umherwandelnden Mitglieder der Humboldtpinguine leben in ihrem Pool und auf einer Felsenlandschaft außerhalb der Ausstellungsräume des Ozeaneums. Vom Reich der Humboldtpinguine aus kann man einen herrlichen Blick auf die Hansestadt Stralsund werfen. Ein Besuch des Ozeaneums wird zu einem unvergeßlichen Ereignis für große und kleine Leute.

Text & Foto: Volkert Neef