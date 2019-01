Englischkurs für Reiselustige

Wohin auch immer man auf der Welt reist: Mit der englischen Sprache hat man die größten Chancen, sich verständlich zu machen. Am 21. Januar beginnt bei der Akademie 2. Lebenshälfte ein Englischkurs für Globetrotter, welcher sich speziell mit typischen Reisesituationen beschäftigt. Themen sind zum Beispiel das Ausfüllen eines Visa-Formulars, Hotelbuchungen, Flughafen-Durchsagen, Zugreservierungen, Essensbestellungen oder der Small Talk mit freundlichen Reisebekanntschaften. Der Kurs richtet sich an Personen mit wenigen oder keinen Vorkenntnissen (A1-A2) und findet immer montags von 16:30 bis 18:00 Uhr in der Rheinstraße 17b in Teltow statt. Interessierte können sich unter der Rufnummer 03328 473134 anmelden.

Text: Akademie 2. Lebenshälfte/ Foto: pixabay.com