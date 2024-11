5. Auflage der Ausbildungsmesse „Level Up“: Bad Belzig öffnet die Tore zur Zukunft

Die Ausbildungsmesse „Level Up“ geht in die 5. Runde und verspricht erneut, jungen Menschen und deren Eltern in der Region wertvolle Einblicke in Ausbildungsberufe und Karrierechancen zu bieten. Organisiert von der Stadt Bad Belzig, der Agentur für Arbeit und dem Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM, findet die diesjährige Messe am Donnerstag, den 28. November 2024, von 09:00 bis 14:30 Uhr in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig statt.

Die Messe ist eine hervorragende Gelegenheit für Schülerinnen und Schüler sowie alle Interessierten, sich über verschiedene Ausbildungsberufe, Bildungswege und Studienmöglichkeiten zu informieren. In diesem Jahr erwarten die Besucherinnen und Besucher 59 Aussteller, die eine breite Palette an Berufsfeldern und Zukunftsperspektiven präsentieren. Zudem gibt es die Möglichkeit, kostenfreie Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen – eine besondere Gelegenheit, um den ersten Schritt in die Berufswelt optimal vorzubereiten.

Zu den teilnehmenden Unternehmen aus Bad Belzig gehören unter anderem die Bad Belzig Kur GmbH, die Elektro Belitz GmbH, die Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig gGmbH, der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, die MB Brandschutztischlerei Beelitz GmbH, der Paulinenhof und die regiobus Potsdam Mittelmark GmbH. Darüber hinaus sind auch zahlreiche weitere Unternehmen und Institutionen aus der Region vertreten, darunter die Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe gGmbH, die Bundespolizeiakademie, das Finanzamt Brandenburg, die Mittelbrandenburgische Sparkasse, das OSZ Werder, die Polizei Brandenburg sowie die ZF Getriebe Brandenburg GmbH. Eine vollständige Übersicht aller Aussteller ist online zu finden.

Die Besucher und Besucherinnen können sich auf informative Gespräche, spannende Einblicke in verschiedene Berufsfelder und eine Vielzahl von Attraktionen freuen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – mit einem Kuchenbasar und Getränken, die von der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig organisiert werden.

Fotos: TGZ PM