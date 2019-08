100 Jahre Bildung: Kreisvolkshochschule startet ins neue Schuljahr

Die Volkshochschulen feiern Jubiläum und blicken 2019 auf eine hundertjährige Tradition mannigfaltiger Bildungsangebote zurück. So leisteten – und leisten – sie seit der Weimarer Republik einen wichtigen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Schichten. Nach den Sommerferien beginnt auch an der Kreisvolkshochschule (KVHS) Potsdam-Mittelmark das neue Semester. Damals wie heute umfasssen die Bildungsangebote weit mehr als Basiswissen und Allgemeinbildung – obwohl auch die Alphabetisierung von Erwachsenen, die gar nicht oder nur schwach lesen und schreiben können, weiterhin auf der Tagesordnung steht.

Aber das Angebot könnte breiter gefächert kaum sein. Wer die Grundlagen beim Umgang mit dem Smartphone oder Computer erlernen will, wer sich eine Sprache aneignen will, wer etwas für seine Gesundheit tun will oder wer einfach nur einen Ausgleich zum Beruf sucht: ab zur Volkshochschule! Denn vom Arabischkurs für Anfänger über die Grundlagen des Bierbrauens bis zu Einblicken ins Zeitgeschehen, ist im Programm der KVHS für jeden etwas Passendes dabei. Weitere Informationen der KVHS Potsdam-Mittelmark direkt vor Ort in Kleinmachnow, Am Weinberg 18, Tel.: 033203 803710/12 oder im Internet unter www.kvhs-pm.de.

Text/ Foto: TSB