Das Kinoprogramm der Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow vom 29. Juni bis zum 05. Juli 2017. Der Eintrittspreis für die Vorstellungen am Dienstag, Mittwoch und am Kinotag beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro und für Kinder unter 12 Jahren 3,50 Euro. Adresse: Karl-Marx-Straße 18, Telefon: 033203 847584

Psycho OMU

Freitag, 30.06 um 20:15 Uhr

In Zeiten des abnehmenden Lichts (Foto)

Donnerstag, 29.06 um 20:15 Uhr

Freitag, 30.06 um 18:00 Uhr

Samstag, 01.07 um 20:15 Uhr

Sonntag, 02.07 um 18:00 Uhr

Rückkehr nach Montauk

Donnerstag, 29.06 um 18:00 Uhr

Samstag, 01.07 um 18:00 Uhr

Sonntag, 02.07 um 20:15 Uhr

Mittwoch, 05.07 um 18:00 Uhr

Nur ein Tag

Donnerstag, 29.06 um 16:00 Uhr

Freitag, 30.06 um 16:00 Uhr

Samstag, 01.07 um 16:00 Uhr

Sonntag, 02.07 um 16:00 Uhr

Mittwoch, 05.07 um 16:00 Uhr

Searching for Sugarman

Mittwoch, 05.07 um 20:15 Uhr

Text: Neue Kammerspiele, Foto: Hannes Hubach_XVerleih