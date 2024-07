Daniel Zamani wird künstlerischer Leiter am Museum Frieder Burda in Baden-Baden

Daniel Zamani, Kurator und Sammlungsleiter Impressionismus am Museum Barberini, Potsdam, wird künstlerischer Leiter und Mitglied des Vorstands am Museum Frieder Burda in Baden-Baden.

Ortrud Westheider, Direktorin des Museums Barberini: „Daniel Zamani verlässt das Museum Barberini nach über sechs Jahren äußerst erfolgreicher Zusammenarbeit und zahlreichen Ausstellungen, die unser Publikum begeistert haben. In Baden-Baden erwarten ihn jetzt spannende neue Aufgaben und eine Sammlung von Weltrang. 2021/22 war das Museum Frieder Burda Kooperationspartner für unsere große Überblicksschau zum russischen Impressionismus. Ich würde mich freuen, wenn sich durch Daniel Zamanis Wechsel weitere Synergien zwischen den beiden Häusern entwickeln könnten. Für seinen Einstieg in Baden-Baden wünsche ich ihm den allerbesten Erfolg.“



Daniel Zamani studierte Kunst- und Architekturgeschichte an der University of Cambridge sowie Museologie an der École du Louvre in Paris. Seine Promotion zu mittelalterlichen und okkulten Motiven im Werk von André Breton wurde mit Stipendien des Arts and Humanities Research Council of Great Britain und des Trinity College, Cambridge, ausgezeichnet. Von 2015 bis 2017 war Daniel Zamani zunächst als wissenschaftlicher Volontär, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Städel Museum in Frankfurt am Main tätig, wo er gemeinsam mit Felix Krämer die großangelegte Sonderausstellung Matisse – Bonnard. Es lebe die Malerei! (2017/18) kuratierte.



Im Januar 2018 erfolgte der Wechsel an das Museum Barberini, wo er neben Ausstellungen zur Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts auch als Sammlungsleiter für die impressionistischen und postimpressionistischen Werke der Hasso Plattner Collection zuständig war, darunter allein 40 Gemälde Claude Monets. Zu den Projekten, die Daniel Zamani am Museum Barberini verantwortet hat, gehören u. a. die Ausstellungen Farbe und Licht. Der Neoimpressionist Henri-Edmond Cross (2018/19), Monet. Orte (2020), Die Form der Freiheit. Internationale Abstraktion nach 1945 (2022) und Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne (2022/23). Am Munchmuseet in Oslo war er 2023 zudem als Gastkurator für die Ausstellung The Shape of Freedom zuständig. Die letzte Schau, die Daniel Zamani in Potsdam kuratieren wird, ist die umfangreiche Retrospektive Maurice de Vlaminck. Rebell der Moderne, die im September 2024 auf die aktuelle Modigliani-Ausstellung folgt. Daniel Zamani ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen zur Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts. Seine neue Stelle als künstlerischer Leiter am Museum Frieder Burda tritt er am heutigen 1. Juli an.



Daniel Zamani: „Die Möglichkeit, das Programm am Museum Barberini mitzugestalten, war eine großartige Chance für mich. Neben den vielen mit opulenten Leihgaben bestückten Ausstellungen hat mir insbesondere die Arbeit mit unserer Impressionismus-Sammlung viel Freude bereitet. Gerne möchte ich mich mit Nachdruck bei Hasso Plattner und seiner Stiftung bedanken – und bei Ortrud Westheider, die mir als jungem Kurator früh großes Vertrauen entgegengebracht hat. Ich habe in den fast sieben Jahren hier am Barberini wahnsinnig viel dazu gelernt und die Zeit in Potsdam sehr genossen.“

Foto: Museum Barberini © David von Becker