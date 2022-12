Alles Gute zum neuen Jahr!

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende: Corona, Ukraine-Krieg und die Energiekrise haben den Alltag bestimmt. Und trotzdem gab es auch Gutes in unserer Region: die langersehnte Fertigstellung der Ruhlsdorfer Ortsdurchfahrt in Teltow, ein in jeder Hinsicht gelungenes Rübchenfest, das Teltower Stadtfest nach zwei Jahren Corona-Pause, der voranschreitende Neubau der Stahnsdorfer Feuerwache oder die lange erwarteten Straßensanierungen in der Kleinmachnower Sommerfeldsiedlung.

Hinzu kamen auch im Jahr 2022 die vielen Menschen, die sich persönlich für die Menschen in der Region engagieren und das Leben vor Ort bereichern: im Ehrenamt, auf den Sportplätzen, in den Kirchen oder in Museums- und Partnerschaftsinitiativen.

Es bleibt auch 2023 spannend. Wir freuen uns auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit Ihnen, liebe Leser und Geschäftspartner, und bedanken uns für Ihr Interesse an unserem Online-Auftritt, am Lokal-Report sowie an der Regional-Rundschau.