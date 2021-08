Wanderung entlang der Stammbahn

Das Aktionsbündniss „Ressourcen nutzen, Natur schützen“ lädt zu einer Stammbahnwanderung am Sonntag, 29. August 2021 ein und bietet dabei die Gelegenheit zum Informations- und Gedankenaustausch unter der Leitung von Reinhard Crome (BI Zehlendorf, Verkehr) und Dr. Achim Förster (BUND Berlin Süd-West, Natur).

Das Aktionsbündniss „Ressourcen nutzen, Natur schützen“ lädt zu einer Stammbahnwanderung am kommenden Sonntag, 29. August 2021, ein. Unter der Leitung von Reinhard Crome (BI Zehlendorf, Verkehr) und Dr. Achim Förster (BUND Berlin Süd-West, Natur) bietet sich dabei die Gelegenheit zum Informations- und Gedankenaustausch.

In der andauernden Diskussion um den Wiederaufbau der Stammbahntrasse zwischen Griebnitzsee und Kohlhasenbrück setzt sich das Bündnis für die Nutzung der Wannseebahn parallel zur S1 als Alternativstrecke zur Stammbahn ein. Durch die Nutzung des derzeit ungenutzten Gleises der Wannseebahn könne der zunehmende Verkehrsbedarf der Region aufgenommen und ein schneller Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden, so das Aktionsbündnis. Wertvolle Naturflächen könnten erhalten werden, die durch den Trassenneubau der Stammbahn bedroht seien. Durch die Nutzung des Wannseebahngleises neben der S1 würde das bestehende ÖPNV-Netz gestärkt (Anbindung der Knotenpunkte Wannsee und Mexikoplatz, auch mit Perspektive der U3-Anbindung), während die neu zu bauende Stammbahntrasse quer durch wertvolle Waldgebiete und an wichtigen Knotenpunkten der Region vorbeiführen würde, heißt es in einer Mitteilung an die Medien.

„Im beginnenden Wahlkampf appellieren wir an die politischen Parteien, die Verkehrswende im südwestlichen Berlin und seinem Umland endlich mit Lösungen anzugehen, die einen schnellen und wirksamen Beitrag zum Klimawandel leisten, anstatt weiter noch jahrzehntelang auf den naturzerstörenden und teuren Bau der Stammbahntrasse zu warten“, teilte Ursula Theiler vom Förderverein LSG Buschgraben / Bäketal e. V. mit, der Teil des Aktionsbündnis ist. PM/ros

Foto: Pixabay