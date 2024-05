Teltow – Mann verursacht mehrere Unfälle bei Flucht vor Polizei

Durch die Leitstelle der Polizei Berlin wurde die Polizei Brandenburg in der Nacht zum 19. Mai über einen Autofahrer informiert, der Schlangenlinien fuhr und sich der Polizei entzieht. In Teltow hatte der Mann einen Unfall verursacht und wurde gestellt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Autofahrer zuvor in Berlin-Lichterfelde über mehrere rote Ampeln und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein und es sei auch beinahe zu einem Unfall gekommen. Als die Berliner Kollegen den Mann anhalten und einer Kontrolle unterziehen wollten, fuhr er in grob verkehrswidriger Fahrweise vor den Beamten davon und versuchte offenbar zu flüchten. Dabei fuhr der Mann bis nach Teltow. Im Kreuzungsbereich der Lichterfelder Allee rammte er dann mit seinem Auto das Einsatzfahrzeug der Polizei Berlin. Die beiden Polizeibeamten in dem Fahrzeug wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Das Einsatzfahrzeug blieb weiter fahrbereit. Die Flucht des Autofahrers endete schließlich in der Roseggerstraße, wo der Mann mit seinem Auto gegen zwei Poller prallte und das Auto in einem Straßengraben zum Stehen kam.

Die hinzugerufenen Polizisten der Polizeiinspektion Potsdam nahmen mehrere Unfallanzeigen und eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf und stellten fest, dass der 25-jährige Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen zeigte. Er war außerdem verletzt und wurde in Begleitung der Berliner Kollegen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er auch eine Blutprobe abgeben musste. In seinem Fahrzeug wurden bei einer Durchsuchung Betäubungsmittel und Bargeld aufgefunden und sichergestellt und auch dazu eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Die Polizei Berlin ermittelt außerdem wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Foto: Pixabay.com