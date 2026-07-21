Infrastrukturminister Robert Crumbach zum Alkoholkonsumverbot an allen Bahnhöfen: „Kein Alkohol an Bahnhof und im Zug – fertig“

Um die Sicherheit für ihre Mitarbeitenden und Reisenden zu verbessern, verbietet die Deutsche Bahn das Trinken von Alkohol an all ihren Bahnhöfen. Die neue Regel gilt bundesweit und wird bis zum 15. Oktober 2026 schrittweise an 5.400 Bahnhöfen umgesetzt. Das schließt die S-Bahnhöfe in Berlin mit ein.

In Berlin galt das allgemeine Alkoholkonsumverbot bisher nur an den Bahnhöfen Zoologischer Garten und Ostbahnhof. Dort war am 01. Mai ein entsprechendes Modellprojekt der DB gestartet. Die Gastronomie bleibt von dem Verbot ausgenommen. Und es ist weiterhin erlaubt, Alkohol verschlossen im Gepäck oder aus Einkäufen mitzuführen.

Brandenburgs Infrastrukturminister Robert Crumbach unterstützt diesen Schritt ausdrücklich und fordert: Konsequenterweise muss Alkohol auch in den Zügen selbst tabu sein. Infrastrukturminister Robert Crumbach: „Ich bin dafür, dass wir einen klaren Schnitt machen: Kein Alkohol an den Bahnhöfen und kein Alkohol in den Zügen. Punkt. Wer reisen will, soll sicher und in Ruhe reisen können – ohne dass neben ihm jemand mit der Bierflasche schwankt oder andere anpöbelt. Die Deutsche Bahn geht mit dem Alkoholverbot an allen 5.400 Bahnhöfen einen wichtigen Schritt, den ich ausdrücklich unterstütze. Ich sage aber auch: Der nächste logische Schritt ist, den Alkoholkonsum im öffentlichen Nahverkehr insgesamt zu untersagen – in Regionalzügen, S-Bahnen und Bussen. Wir wissen aus Erfahrung, dass viele Übergriffe auf Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter und ein Großteil der Stress-Situationen im Zug unter Alkoholeinfluss passieren. Wer unbedingt trinken will, kann das zu Hause oder in der Kneipe tun. Bahn und Bus sind dafür der falsche Ort. Wenn wir den Alkohol aus Bahnhöfen und Zügen rausnehmen, sorgen wir automatisch für weniger Eskalationen, weniger Beschimpfungen, weniger Gewalt – und am Ende auch für mehr Sicherheit, gerade für Frauen, die abends oder nachts unterwegs sind. Natürlich brauchen wir zusätzlich Sicherheitskräfte, Bodycams und konsequente Strafverfolgung – das eine ersetzt das andere nicht. Aber ohne ein klares Alkoholverbot bleiben wir immer in der Rolle, hinterher aufzuräumen, statt Probleme an der Wurzel zu packen. Ich möchte, dass Zugbegleiterinnen, Zugbegleiter und Fahrgäste sagen können: In unseren Zügen und an unseren Bahnhöfen ist Alkohol kein Thema mehr – und genau so fühlt es sich auch an.“

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