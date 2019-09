Wir für Großbeeren: Stammtisch mit Bürgersprechstunde

Das Wählerbündnis Wir für Großbeeren wurde bei der Kommunalwahl im Mai überraschend stärkste Kraft in Großbeeren. Nun findet heute am 5. September um 19:00 Uhr in der neuen Tapasbar in der Dorfaue eine Stammtisch mit Bürgersprechstunde statt.



So will Wir für Großbeeren in jedem Ortsteil der Gemeinde anpacken, gestalten und verbessern und freut sich über Kritik, Anregungen und Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger. Denn nur durch die Erfahrungen aus dem persönlichen Umfeld wisse man, wo „der Schuh drückt“. Bei der Diskussion soll es um die großen und kleinen Probleme der Politik gehen. Außerdem wird es einen Rückblick auf die letzten Wochen und Ergebnisse geben.

Text/ Foto: TSB