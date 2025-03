Teltower Feuerwehr zieht positive Bilanz

Bei der Jahreshauptversammlung der Teltower Feuerwehr am 15. März im Stubenrauchsaal sind insgesamt 33 Kameradinnen und Kameraden ernannt, befördert und bestellt worden. Es gab außerdem weitere Ehrungen: Zwei Kameraden wurden belobigt und fünf Kameraden erhielten die Medaille für „Treue Dienste“. Die Auszeichnungen nahmen der Leiter der Feuerwehr, Christian Pude, Bürgermeister Thomas Schmidt und der Landtagsabgeordnete Sebastian Rüter vor.

In seiner Rede dankte Christian Pude den Kameradinnen und Kameraden für die Einsatzbereitschaft, das Engagement und den Teamgeist: „Dankbarkeit zeigt sich im Handeln. Indem wir füreinander einstehen, uns unterstützen und die Arbeit jedes Einzelnen wertschätzen“, so Pude. Die Bilanz der Feuerwehr für das Jahr 2024 ist beachtlich: Das Einsatzspektrum reichte von 90 Bränden über 480 technische Hilfeleistungen bis hin zu 181 Notfalleinsätzen als First Responder. „Im vergangenen Jahr wurde unsere Feuerwehr insgesamt zu 958 Einsätzen alarmiert. Diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, wie vielfältig und fordernd unser Einsatzalltag war“, sagte Pude. Die hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen der Teltower Feuerwache wurden dabei von den Ehrenamtlichen tatkräftig unterstützt.

Das anspruchsvolle Einsatzspektrum erfordert eine kontinuierliche und gezielte Aus- und Weiterbildung. Neben den regelmäßigen Ausbildungsdiensten an drei Standorten wurden daher im vergangenen Jahr zahlreiche Lehrgänge erfolgreich absolviert. Einige Qualifizierungsmaßnahmen fanden im Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) des Landkreises Potsdam-Mittelmark statt, wo die Einsatzkräfte unter anderem in den Bereichen Maschinistenausbildung, Atemschutz sowie Sprechfunk ausgebildet wurden und Spezialschulungen für den Gefahrguteinsatz und die technische Hilfeleistung erhielten.

Im Bereich Gebäude- und Infrastruktur konnte eine neue Katastrophenschutzhalle zum Jahresende erfolgreich in Betrieb genommen werden. „Trotz einiger Herausforderungen während der Bauphase können wir stolz auf das Ergebnis sein. Diese Infrastrukturmaßnahme stellt sicher, dass unsere Einsatzmittel für den Katastrophenschutz nun sachgerecht gelagert und effizient verwaltet werden können, wodurch sie im Ernstfall noch schneller und gezielter zum Einsatz zu bringen sind“, so Pude. Um die Feuerwehr weiterhin leistungsfähig und zukunftssicher aufzustellen, bestehe aber noch Handlungsbedarf bezüglich der Instandsetzung und Modernisierung bei den Gebäuden aller drei Standorte sowie der Fahrzeugtechnik.

Jugendwart Manuel Druel, der nach 16 Jahren aktiver Tätigkeit in der Jugendarbeit das Amt nun abgibt, stellte ein letztes Mal die Arbeit der Teltower Jugendfeuerwehr vor und konnte bilanzieren, dass diese im vergangenen Jahr 22 Mitglieder verzeichnete, darunter vier Mädchen. „Der hohe Anteil an Mädchen freut uns immer sehr. Das war in den letzten Jahren auch schon mal anders“, sagte Druel. Außerdem berichtete er über die positiven Erfahrungen und das Gemeinschaftsgefühl des Zeltlager-Wochenendes, das gemeinsam mit den Kameraden aus Kleinmachnow durchgeführt wurde.

Für Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ist die Feuerwehr „keine Option, sondern ein Muss, das zeigen auch die Zahlen“. Insofern werden die Wachen weiterhin bestmöglich unterstützt, um die Infrastruktur zu erhalten und zu stärken.

Ein besonderes Highlight steht nächstes Jahr auf dem Terminplan: Die Freiwillige Feuerwehr Ruhlsdorf feiert ihr 100-jähriges Bestehen. „Eine großartige Gelegenheit, unsere Arbeit nach außen zu tragen und zu zeigen, was Feuerwehr ausmacht“, so Pude.

Fotos: Stadt Teltow