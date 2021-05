Stahnsdorf knackt die 16.000-Einwohner-Marke

Stahnsdorfs Bevölkerung ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen – zuletzt von 15.000 im Jahr 2015 auf nun 16.000. Bürgermeister Bernd Albers begrüßte die zugezogene Familie.

Vor gut sechs Jahren, genauer am 13. Februar 2015, feierte Stahnsdorf seinen bis dato letzten runden Einwohner-Geburtstag. Bürgermeister Bernd Albers begrüßte seinerzeit die 15.000. Bürgerin. Mehr als sechs Jahre später, am 25. Mai 2021, feierte die Gemeinde erneut ein rundes Tausenderjubiläum.

Stephanie Körner heißt die 16.000. Einwohnerin, die mit einem kleinen Überraschungspaket und einem Blumenstrauß durch Bürgermeister Bernd Albers empfangen wurde. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Tristan Grüttner erledigte sie am Dienstagvormittag in der Verwaltung die obligatorische Anmeldung für ihre vierköpfige Familie. Bei der Suche nach einem gemeinsamen Zuhause seien die Verkehrsanbindung zum Arbeitsplatz nach Potsdam und das Schulangebot in der Region ausschlaggebend gewesen, schilderte die 36-jährige Angestellte im kurzen Begrüßungsgespräch mit dem Bürgermeister.

In einem Mietshaus mit Garten im westlichen Teil Stahnsdorfs hat die Familie ein neues Zuhause gefunden. Berührungsängste mit dem Ort gab es nicht – ganz im Gegenteil: Frau Körners Lebensgefährte lebte einst von 1984 bis 1989 in der Boschsiedlung. „Stahnsdorf bleibt ein beliebtes Ziel für Familien. Wir entwickeln uns von der Einwohnerzahl behutsam nach oben, das soll im Sinne des Austarierens unserer Infrastruktur auch so bleiben“, sagt Bürgermeister Bernd Albers.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre bestätigt im Wesentlichen die im November 2018 überarbeitete Bevölkerungsvorausschätzung 2017 bis 2030 des Landesamtes für Bauen und Verkehr. Diese prognostiziert ein Wachstum der Gemeinde auf 17.000 Einwohner bis etwa 2030. PM

Bild: Gemeinde Stahnsdorf