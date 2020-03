Freiwillige planen Putzaktion am Faulen Fenn

Warum soll der Frühjahrsputz in Stahnsdorf denn nur auf die Wohnung oder das Haus beschränkt werden, wenn es drum herum auch nicht gerade perfekt aussieht? Das hat sich die Agendagruppe Gestaltung gedacht und ruft am 21. März ab 10:30 Uhr dazu auf, des Gebiet Zum Faulen Fenn in der Güterfelder Siedlung Kienwerder aufzuräumen.



Alle Interessierten treffen sich bewaffnet mit Gummistiefeln, Handschuhen, Sammelbehältern und anderen Utensilien, die die Arbeit erleichtern, am Spielplatz in Kienwerder. Weitere Informationen erwünscht? Die bekommen Sie bei Frau Sander unter der Rufnummer 0177 9642618.